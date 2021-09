Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli est sous pression pour la grosse recrue de l’été !

Publié le 22 septembre 2021 à 5h15 par T.M.

Cet été, l’OM n’a pas hésité à sortir le chéquier pour recruter Gerson. Recrue la plus chère de l’été, le Brésilien pose toutefois certains problèmes à Jorge Sampaoli. Explications.

Arrivé à l’OM il y a quelques mois maintenant, Jorge Sampaoli n’avait pas tardé à identifié sa priorité pour le recrutement estival. Et celle-ci se nommait Gerson. Très en vue au Brésil, le milieu de terrain alors à Flamengo avait tapé dans l’oeil de l’entraîneur olympien, qui avait pu le voir de plus près quand il entraînait notamment à l’Atlético Mineiro. Pablo Longoria s’est alors plié en quatre pour répondre à la demande de Sampaoli. Et au final, l’OM et Flamengo sont tombés d’accord pour le transfert de Gerson, moyennant un très montant annoncé aux alentours de 20M€.

Gerson, le chouchou de Sampaoli ?