Mercato - OM : La grande surprise de Gerson pour ses débuts à Marseille !

Publié le 2 septembre 2021 à 4h45 par A.M.

Arrivé cet été à l'OM, Gerson reconnaît qu'il ne s'attendait pas à une intégration aussi rapide à Marseille.

Cet été, l'OM a frappé fort dès le début du mercato en recrutant Gerson, le plus gros transfert de son marché. Le Brésilien, priorité absolue de Jorge Sampaoli, a en effet débarqué en provenance de Flamengo pour un montant total de 30M€, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Un montant très élevé pour un joueur dont le premier passage en Europe avait été un échec. Mais cette fois-ci, son intégration se passe bien mieux comme l'explique Gerson.

«Je pensais que ça serait plus difficile»