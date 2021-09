Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça songerait à un entraîneur de Ligue 1 !

Publié le 24 septembre 2021 à 19h00 par Th.B.

Alors que Ronald Koeman a vécu une soirée noire jeudi soir, concédant le match nul face à Cadix (0-0) et ayant été expulsé de la rencontre, la direction du FC Barcelone chercherait toujours son potentiel successeur et discuterait de l’option Oscar Garcia en poste au Stade de Reims.

Après qu’une succession de noms ait été divulguée dans la presse ces derniers jours avec notamment les options Joachim Löw, Antonio Conte, Andrea Pirlo, Erik Ten Hag et même Arsène Wenger, la liste des potentiels remplaçants de Ronald Koeman à la tête de l’effectif du FC Barcelone semble s’être considérablement réduite. À ce jour, les deux profils les plus aptes à s’asseoir sur le banc du FC Barcelone dans les prochaines semaines en cas de licenciement de Ronald Koeman dont le contrat au Barça expirera en juin prochain seraient Roberto Martinez et Xavi Hernandez. L’option Thierry Henry ne serait cependant totalement pas à exclure, mais serait moins chaude que Martinez et Xavi. Mais à en croire les derniers bruits de couloir, un coach de Ligue 1 pourrait faire son grand retour au FC Barcelone.

Le Barça penserait à Oscar Garcia !