Mercato - Barcelone : Un entraîneur de Ligue 1 lance un énorme appel à Laporta !

Publié le 22 septembre 2021 à 22h10 par D.M.

Entraîneur du Stade de Reims et ancien joueur du FC Barcelone, Oscar Garcia n'a pas fermé la porte à un retour au sein de la formation blaugrana.

Aujourd’hui en France, au Stade de Reims, Oscar Garcia n’a pas oublié le FC Barcelone. L’Espagnol a porté le maillot blaugrana entre 1991 et 1999, et avait notamment évolué sous les ordres de Johan Cruyff. Vainqueur de quatre titres de champion d’Espagne, Garcia prenait la décision de quitter la Catalogne en 1999 et de rejoindre le FC Valence. Après sa retraite sportive en 2006, l’ancien milieu de terrain débutait une carrière d’entraîneur, avec l’espoir de prendre, un jour, les rênes du FC Barcelone.

« Les Barcelonais peuvent être sûrs que j’irai avec plaisir »