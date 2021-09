Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette annonce sur la vente de l’ASSE au prince du Cambodge !

Publié le 22 septembre 2021 à 19h45 par T.M.

Maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau s’est prononcé sur la possibilité du rachat de l’ASSE par le prince héritier du Cambodge.

Une nouvelle ère se profile à l’ASSE. En effet, alors que les temps sont durs pour les Verts, un nouveau chapitre va débuter. Cela fait maintenant plusieurs mois que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont mis le club stéphanois en vente. Un processus qui semble être en train de s’accélérer et un candidat se détache pour reprendre l’ASSE : le prince hériter du Cambodge. Ayant confirmé son intérêt, Norodom Ravichak aurait visiblement un grand projet en tête pour remettre les Verts sur le devant de la scène.

« J'attendrai la fin du film pour vous dire ce que j'en pense »