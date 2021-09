Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le nouveau Messi, ça ne sera pas lui !

Publié le 25 septembre 2021 à 7h00 par A.C.

Souvent comparé à Lionel Messi, Paulo Dybala serait dans le viseur du FC Barcelone pour l’été prochain.

Depuis qu’il a commencé sa carrière, Paulo Dybala est comparé à son illustre aîné, Lionel Messi. Tous les deux gauchers, tous les deux de petite taille et avec le numéro 10 sur le dos, ils ont effectivement un profil très proche. Cela a d’ailleurs desservi Dybala en sélection, puisqu’il a souvent joué les doublures de Messi. Il pourrait toutefois enfin profiter de cette ressemblance avec le sextuple Ballon d’Or, puisque SPORT a récemment annoncé que le FC Barcelone suivrait de très près Paulo Dybala. Son contrat avec la Juventus se termine en effet en juin prochain et à 27 ans, il pourrait être tenté par un nouveau championnat européen.

Dybala parti pour prolonger avec la Juventus