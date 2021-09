Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup va se compliquer pour Leonardo !

Publié le 25 septembre 2021 à 4h30 par T.M.

Au poste d’arrière gauche, Leonardo a longtemps rêvé de recruter Théo Hernandez au PSG. Un désir qui pourrait bien devenir de l’histoire ancienne.

Depuis son arrivée au Milan AC, Theo Hernandez impressionne tout le monde, au point d’être devenu aujourd’hui l’un des meilleurs au poste d’arrière gauche. Alors que ses performances en Lombardie lui ont dernièrement permis de découvrir les joies de l’équipe de France, elles ont également tapé dans l’oeil de certains cadors européens, en particulier le PSG. Pendant de longs mois, Leonardo a tenté de faire venir Theo Hernandez, en vain. Alors que le club de la capitale s’est finalement rabattu sur Nuno Mendes cet été, le joueur du Milan AC serait très loin de débarquer au Parc des Princes.

Un avenir au Milan AC !