Mercato - PSG : Leonardo a frappé très fort avec Nuno Mendes !

Publié le 20 septembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Dernière recrue du mercato estival du PSG, Nuno Mendes a longtemps fait l’objet d’une grosse concurrence avant que Leonardo ne parvienne à rafler la mise pour le latéral gauche portugais.

« J’étais en sélection et j’ai reçu un appel pour me prévenir qu’il y avait une possibilité de signer avec le Paris Saint-Germain et ça m’a rempli de bonheur », lâchait Nuno Mendes au moment de son arrivée au PSG, alors que l’ancien latéral gauche du Sporting Lisbonne était courtisé par beaucoup de cadors étrangers ces derniers mois. Il a finalement opté pour le PSG, qui a réussi à prendre le dessus malgré une féroce concurrence comme l’a confirmé le journaliste de RMC Sport , Nicolas Vilas, dans un entretien accordé à Canal Supporters.

« Beaucoup de gros clubs le suivaient »