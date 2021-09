Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle offre entre les mains de Paulo Dybala ?

Publié le 24 septembre 2021 à 23h30 par A.C.

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala ferait partie des pistes étudiées par le FC Barcelone actuellement.

Au FC Barcelone comme dans nombreux autres clubs européens, on compte ses sous. Cet été, le mercato a été axé sur les joueurs en fin de contrat avec Memphis Depay ou encore Sergio Agüero et ça devrait continuer ainsi. SPORT a en effet récemment annoncé que le Barça aurait déjà plusieurs pistes à 0€ pour l’été prochain et Paulo Dybala en ferait partie. Ce dernier est en fin de contrat avec la Juventus et si une prolongation est évoquée depuis quasiment un an, aucun accord n’est à l’horizon. Souvent comparé à Lionel Messi, le numéro 10 bianconero serait un renfort de taille pour l’attaque barcelonaise.

Dybala, joueur le mieux payé de la Juventus