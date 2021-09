Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Martinez… La tendance est claire dans le feuilleton Koeman !

Publié le 24 septembre 2021 à 22h30 par H.G.

Alors que l’avenir de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone s’écrit en pointillés, il n’y aurait que deux pistes étudiées dans le cadre de sa succession.

Empêtré dans une guerre médiatique et après une succession de résultats décevants, Ronald Koeman est maintenant annoncé comme étant sur la sellette au FC Barcelone. À tel point que le club catalan se serait d’ores et déjà lancé à la recherche d’un nouvel entraîneur pour le remplacer. Et visiblement, il n’y aurait que deux options crédible pour la succession du technicien néerlandais sur le banc du Barça…

Ronald Koeman est condamné