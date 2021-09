Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Laporta... Le vestiaire du Barça a pris position !

Publié le 24 septembre 2021 à 18h10 par A.C.

Au sein du FC Barcelone on semble avoir clairement choisi son camp, dans la guerre entre le président Joan Laporta et l’entraineur Ronald Koeman.

Rien ne va plus pour Ronald Koeman. Celui qui se targuait il y a seulement quelques semaines d’écrire l’avenir du FC Barcelone, semble sur un siège éjectable au lendemain du match nul face à Cadix (0-0), lors de la 6e journée de Liga. En Catalogne on assure qu’entre le coach du Barça et son président Joan Laporta les tensions seraient à leur paroxysme et une séparation ne serait désormais plus qu’une question de jours. Plusieurs noms sont déjà évoqués pour succéder à Koeman, comme Xavi ou encore le sélectionneur belge Roberto Martinez.

Koeman n’a plus un seul soutien à Barcelone