Mercato - OM : L'été de folie de Longoria est validé dans le vestiaire !

Publié le 25 septembre 2021 à 1h00 par A.M.

Alors que l'OM a été très actif cet été sur le mercato, Pol Lirola se réjouit du recrutement mené par Pablo Longoria qui a attiré par moins de 11 recrues.

Avec l'arrivée de Jorge Sampaoli en cours de saison, l'OM vivait un mercato estival très important, d'autant plus que le contrat de plusieurs joueurs arrivait à échéance. Et Pablo Longoria n'a pas chômé puisqu'il a attiré pas moins de 11 joueurs. Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit ont ainsi débarqué cet été. Transféré définitivement après un prêt de six mois à l'OM, Pol Lirola se réjouit d'ailleurs d'avoir vu débarquer autant de joueurs.

«Avec la Ligue Europa et la Ligue 1 on va avoir besoin de tout le monde»