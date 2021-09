Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli monte au créneau pour ce gros transfert !

Publié le 24 septembre 2021 à 20h10 par A.M.

Recruté cet été pour un montant global qui pourrait avoisiner les 30M€, Gerson connaît des débuts compliqués à l'OM. Mais Jorge Sampaoli compte sur l'international brésilien.

C'était la grande priorité de Jorge Sampaoli. Cet été, l'entraîneur de l'OM a effectivement immédiatement réclamé Gerson afin que le Brésilien soit la pierre angulaire de son onze de départ. Pablo Longoria s'est ainsi lancé dans de difficiles négociations avec Flamengo avant d'obtenir gain de cause et de recruter Gerson pour un montant total de 30M€, comme le10sport.com le révélait en exclusivité. Une transaction qui fait du milieu de terrain auriverde l'un des joueurs les plus chers de l'histoire de l'OM. Et pourtant, depuis le début de la saison, il peine à justifier cet investissement.

«On trouve qu'il s'adapte bien»