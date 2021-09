Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le message fort de Khazri sur le nouvel attaquant de Puel !

Publié le 25 septembre 2021 à 1h30 par D.M.

Présent en conférence de presse, Wahbi Khazri s'est livré sur l'intégration d'Ignacio Ramirez, jeune attaquant uruguayen arrivé à l'ASSE lors du dernier mercato estival.

L’ASSE a trouvé le remplaçant d’Anthony Modeste lors du dernier mercato estival. Pour remplacer le joueur, prêté par Cologne la saison dernière, le club stéphanois a jeté son dévolu sur Ignacio Ramirez. Agé de 24 ans, l’attaquant uruguayen est arrivé à l’ASSE sous la forme d’un prêt d’une saison. Ramirez a fait ses débuts le 12 septembre dernier en Ligue 1 et a réalisé des performances prometteuses sous le maillot des Verts .

« Il fait beaucoup d’efforts, travaille bien »