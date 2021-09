Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait déjà la réponse pour Theo Hernandez !

Publié le 24 septembre 2021 à 23h15 par A.C.

Très performant avec l’AC Milan ces deux dernières saisons, Theo Hernandez a tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain.

Cet été, Leonardo a réglé un problème récurrent au Paris Saint-Germain : le poste de latéral droit. Acheté pour un total de 70M€, Achraf Hakimi est considéré comme l’un des meilleurs à ce poste et il l’a d’ailleurs montré à plusieurs reprises depuis son arrivée, comme avec son doublé face au FC Metz (1-2). A gauche, Mauricio Pochettino peut compter sur Juan Bernat qui revient d’une grave blessure au genou, sur Layvin Kurzawa et sur le tout jeune Nuno Mendes, arrivé lui aussi cet été au PSG, en provenance du Sporting. Ce dernier est considéré comme une promesse pour l’avenir, mais les Parisiens semblent plutôt vouloir un joueur déjà affirmé...

Theo Hernandez ne veut rien savoir du PSG