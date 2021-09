Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Achraf Hakimi s’enflamme pour l’arrivée de Messi !

Publié le 24 septembre 2021 à 13h45 par H.G.

Alors qu’il est arrivé quelques semaines avant Lionel Messi au PSG, Achraf Hakimi n’a pas caché toute sa joie d’évoluer aux côtés de l’Argentin.

Ce mercato estival du PSG a été marqué par de très gros coups réalisés. Il y a bien évidemment eu l’arrivée de Leo Messi après la fin de son contrat au FC Barcelone, mais aussi celle d’Achraf Hakimi. L’ancien joueur de l’Inter est d’ailleurs l’une des grandes satisfactions de ce début de saison tant il réalise d’excellents premiers pas au sein du club de la capitale française. Et au sujet de l’Argentin, arrivé quelques semaines après lui, Achraf Hakimi ne cache pas qu’il est ravi d’avoir l’opportunité d’évoluer à ses côtés au PSG.

« Un rêve pour moi ! »