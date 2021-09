Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La recrue estivale de Puel s'enflamme pour son arrivée !

Publié le 10 septembre 2021 à 23h15 par D.M.

Recruté par l'ASSE pour renforcer le secteur offensif, Ignacio Ramirez a été présenté à la presse ce vendredi. L'occasion pour l'attaquant uruguayen d'évoquer son arrivée dans le Forez.

Malgré des finances en berne, l’ASSE a souhaité enregistrer l’arrivée d’un attaquant, capable notamment de remplacer Anthony Modeste, de retour à Cologne après son prêt peu concluant chez les Verts . Comme annoncé par le 10Sport.com, le club stéphanois avait tenté de recruter Valère Germain, avant finalement de jeter son dévolu sur Ignacio Ramirez. Prêté par Liverpool FC Montevideo, l’attaquant uruguayen, âgé de 24 ans, a dévoilé les coulisses de son arrivée à l’ASSE ce vendredi.

« Je suis content de cette opportunité et j’espère réussir ici »