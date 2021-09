Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se confirme pour cette piste à 55M€ !

Publié le 10 septembre 2021 à 22h30 par La rédaction

Après avoir recruté Eduardo Camavinga, le Real Madrid pisterait déjà un autre milieu en la personne de Youri Tielemans, le joueur de Leicester. 55M€ pourrait convaincre les Foxes de lâcher l’international belge.

Discret tout le long du mercato, le Real Madrid a fini par dégainer dans le finish. Malgré trois offres lancées pour Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG n’a pas bougé cet été. Un échec qui a vexé le Real Madrid comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com. C’est pourquoi Florentino Pérez s’est empressé de conclure l’arrivée d’Eduardo Camavinga. Un nouveau milieu de terrain qui pourrait en appeler un autre dès le mercato hivernal puisque le club madrilène aurait une idée de sa prochaine cible.

Tielemans au Real grâce à Courtois et Hazard ?