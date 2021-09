Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Genesio envoie un message fort à Camanvinga après son transfert !

Publié le 10 septembre 2021 à 10h00 par A.M.

Alors qu'Eduardo Camavinga a rejoint le Real Madrid cet été, Bruno Genesio n'est pas rancunier et se réjouit même pour son ancien joueur.

En fin de contrat en juin 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga a finalement attendu la dernière journée du mercato pour trouver un point de chute. Et pas n'importe lequel. Annoncé tout l'été dans le viseur du PSG et de Manchester United, l'international français a finalement rejoint le Real Madrid, un club qui le convoite depuis plusieurs années. Un dénouement heureux donc alors que le début de saison d'Eduardo Camavinga avec le club breton était plus que poussif. Bruno Genesio n'hésitait d'ailleurs pas à le laisser sur le banc en début de match. Malgré tout, l'entraîneur du Stade Rennais affiche sa joie pour son désormais ex-joueur.

«Il est là où il mérite d’être»