EXCLU - Mercato : Montpellier ou l’ASSE ? Valère Germain a une préférence

Publié le 30 août 2021 à 14h50 par Alexis Bernard mis à jour le 30 août 2021 à 14h52

D’accord contractuellement avec Montpellier, Valère Germain est également chassé par l’ASSE. Et l’ancien de l’OM penche pour une destination.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , Valère Germain et Montpellier ont trouvé un accord. Sur les bases d’un contrat de deux ans, les deux parties pourraient se dire oui. Mais pour cela, il faut que le MHSC enregistre un départ. Et celui de Gaëtan Laborde est en première ligne… En salle d’attente, Germain patiente.

L’ASSE, c’est vrai, mais…