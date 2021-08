Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : D'accord avec Germain, Montpellier négocie aussi pour Bahoken !

Publié le 29 août 2021 à 16h36 par Alexis Bernard

En discussions avec Montpellier depuis plusieurs jours, Valère Germain a trouvé un accord contractuel avec le MHSC. Mais dans le même temps, les Héraultais négocient pour Stéphane Bahoken (Angers).

Valère Germain a connu un mercato mouvementé. Libre de tout contrat après la fin de son bail avec l’OM, l’attaquant français a vu de nombreux clubs se pencher sur son cas. Comme révélé par le10sport.com , plusieurs écuries espagnoles l’ont notamment approché. Elche était le plus enclin à le signer mais c’est finalement son ancien coéquipier, Dario Benedetto, qui a été choisi. En Ligue 1, des clubs comme Nantes, Troyes et même l’ASSE – qui s’est manifestée il y a quelques jours, ont approché Valère Germain. Selon nos informations, un accord vient d’être trouvé entre le joueur et le club héraultais sur les bases d’un contrat de deux ans. Pour autant, rien n'est fait pour sa signature.

Germain, Bahoken ou... les deux ?

En effet, dans le même temps, Montpellier négocie avec Angers pour Stéphane Bahoken. Comme révélé par Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, le MHSC a relancé la piste. Et les discussions sont à un stade très avancé. Difficile de savoir si le MHSC fera Valère Germain, Stéphane Bahoken ou les deux ? Si le départ d'Andy Delort vers Nice libère une place, il faut que Gaëtan Laborde quitte le club pour que Montpellier puisse se renforcer "autant".