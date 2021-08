Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Le FC Nantes pense à un buteur autrichien !

Publié le 30 août 2021 à 14h40 par Alexis Bernard mis à jour le 30 août 2021 à 14h41

Le FC Nantes cherche un buteur et songe au profil d’Ercan Kara, attaquant prometteur du Rapid de Vienne (Autriche).

Dans le sprint final du mercato, le FC Nantes accélère pour le recrutement d’un buteur. Plusieurs pistes ont été explorées et selon un proche d’Antoine Kombouaré, un dossier prend de l’ampleur ces dernières heures. Il s’agit de l’attaquant prometteur du Rapid de Vienne, Ercan Kara (25 ans). Buteur moderne et efficace, il peut prendre la profondeur et semble répondre aux critères souhaités par l’entraîneur, Antoine Kombouaré.



Les discussions porteraient sur un prêt avec une option d’achat obligatoire. Mais Nantes n’est pas seul sur le coup. Selon nos informations, en France, plusieurs clubs sont également sur le dossier Kara. Effectivement, Lyon et Nice sont également attentifs à la situation du buteur autrichien. A l’étranger aussi, des discussions sont menées en cette fin de mercato. West Ham, en quête d’un attaquant, était sur le dossier cet été.