Mercato - PSG : Enorme coup de tonnerre dans le feuilleton Pogba !

Publié le 25 septembre 2021 à 0h15 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG lors du dernier mercato estival, Paul Pogba pourrait bien recevoir une offre de la Juventus en janvier prochain.

Lors du dernier mercato estival, les plus grands noms du football mondial étaient annoncés dans le viseur du PSG à l’instar évidemment de Lionel Messi, mais aussi de Cristiano Ronaldo et de Paul Pogba. Le milieu de terrain de Manchester United, sous contrat jusqu'en juin 2022, était l’une des grandes priorités de Leonardo au milieu de terrain lors du dernier mercato estival. Finalement, l’international français est resté en Angleterre, mais plusieurs clubs se tiennent prêts à le recruter à l’instar du PSG, du FC Barcelone, du Real Madrid, mais aussi de la Juventus.

Pogba à la Juve cet hiver ?