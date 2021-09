Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman met les choses au clair sur son avenir !

Publié le 25 septembre 2021 à 14h30 par La rédaction

Alors que la question de son avenir fait plus que jamais couler de l’encre dans la presse, Ronald Koeman a affirmé ne pas prendre en compte tout ce qui se dit à son sujet.

Un peu plus d’un an après son arrivée et à moins d’un an de la fin de son contrat, Ronald Koeman sera-t-il prochainement démis de ses fonctions d’entraineur du FC Barcelone ? La question mérite de se poser tant sa continuité sur le banc du club catalan est fortement remise en cause ces derniers jours. En effet, en plus d’une passe d’arme médiatique avec sa direction, le technicien néerlandais voit son équipe être empêtrée dans une crise sportive et ne semble pas en mesure de trouver une solution pour que la situation s’améliore. Ainsi, le match de ce dimanche contre le Levante UD ce dimanche pourrait être son dernier en tant qu’entraineur du FC Barcelone, tout en sachant qu’il ne sera déjà pas présent sur le banc dans la mesure où il a été exclu ce mercredi soir contre le Cádiz CF (0-0).

« Je ne vais pas gaspiller de l'énergie sur des choses que je ne peux pas contrôler »