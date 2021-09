Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman répond à Joan Laporta !

Publié le 25 septembre 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que Ronald Koeman et la direction du FC Barcelone sont entrés dans une espèce de guerre médiatique, l’entraineur barcelonais a tenu à calmer les choses ce samedi.

« Nous sommes avec l'entraîneur, il est l'entraîneur de l'équipe première du Barça et ce que nous voulons, c'est que les choses se passent bien pour lui. Les entraîneurs, et pas seulement Koeman, sont très conditionnés par les résultats et, dans le cas du FC Barcelone, par le jeu également. Mais Koeman est notre entraîneur et nous sommes avec lui aujourd’hui », expliquait Joan Laporta avant la désillusion du FC Barcelone le Cádiz CF ce jeudi (0-0). Une déclaration de soutien qui n’illustre néanmoins pas le climat au sein du Barça depuis quelques jours, où la place de Ronald Koeman sur le banc du club catalan semble plus que jamais être remise en question.

« Le président est l'homme le plus important du club »