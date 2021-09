Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Laurent Blanc joue un terrible tour à Longoria !

Publié le 25 septembre 2021 à 14h10 par A.D.

Pour renforcer son milieu de terrain, Pablo Longoria aurait coché le nom de Steven Nzonzi. Toutefois, le champion du monde français serait sur le point de rejoindre Laurent Blanc à Al Rayyan.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a réalisé un mercato XXL en offrant une dizaine de joueurs à Jorge Sampaoli. Et pour renforcer son milieu de terrain, le président de l'OM aurait également pensé à recruter Steven Nzonzi. Toutefois, le champion du monde français est finalement resté du côté de l'AS Rome cet été. Malgré tout, Steven Nzonzi ne devrait pas effectuer l'intégralité de cette saison avec les Giallorossi .

Laurent Blanc sur le point de boucler la signature de Nzonzi ?