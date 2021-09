Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Le Real Madrid prépare un terrible tour à Doha…

Publié le 25 septembre 2021 à 14h45 par Th.B.

Alors que le Real Madrid estimerait déjà avoir un accord avec Erling Braut Haaland, son rêve de boucler la venue de Kylian Mbappé et du buteur du Borussia Dortmund se préciserait. Le PSG est prévenu…

Dans les prochains mois, le PSG devrait plancher ou continuer de travailler sur deux dossiers chauds. En effet, en premier lieu, les dirigeants du Paris Saint-Germain vont à la demande de l’Émir du Qatar tenter d’obtenir l’aval de Kylian Mbappé pour une juteuse prolongation de contrat comme le10sport.com vous le confiait à la fin du mois d’août. Pour ce qui est de la potentielle succession de Mbappé, dont le contrat ne court que jusqu’en juin prochain, le PSG pourrait sérieusement envisager de lever la clause libératoire fixée à 75M€ dans le contrat d’Erling Braut Haaland au Borussia Dortmund et qui sera effective courant 2022. Cependant, le Real Madrid compterait à la fois attirer libre de tout contrat Mbappé et devancer le PSG dans la course à la signature d’Haaland.

Un accord du Real Madrid avec Haaland et une confiance pour Mbappé ?