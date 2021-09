Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Mbappé et Haaland, Guardiola veut chambouler les plans de Leonardo !

Publié le 25 septembre 2021 à 0h45 par Th.B.

En quête d’un avant-centre dans le cadre du prochain mercato estival, Manchester City garderait un oeil avisé sur le dossier Kylian Mbappé et viserait une cible du PSG en la personne d’Erling Braut Haaland.

Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola aimerait parvenir à réussir là où les Skyblues ont échoué l’été dernier. En effet, en quête d’un avant-centre afin de combler le vide laissé par le départ au FC Barcelone de Sergio Agüero, le champion d’Angleterre se serait penché sur les dossiers Erling Braut Haaland, Cristiano Ronaldo. Cependant, la priorité de Guardiola se nommait Harry Kane qui a également été lié au PSG par la presse britannique dans le cadre d’un potentiel transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Finalement, Mbappé est resté au PSG lorsque le coach de City a dû se contenter des joueurs à sa disposition. Au cours du prochain mercato estival, Guardiola pourrait compromettre les plans de Leonardo et de la direction sportive du PSG.

City à l’affût pour Mbappé et Haaland !