Mercato - PSG : Leonardo ferait le forcing pour Mbappé, mais…

Publié le 24 septembre 2021 à 20h15 par Th.B.

Alors que l’ensemble de la direction du PSG travaille pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le Français ne se dirigerait pas vers une telle éventualité…

Ayant su résister aux approches du Real Madrid à la toute fin du dernier mercato estival, le PSG a pu conserver Kylian Mbappé. Cependant, le champion du monde est entré dans l’ultime année de son contrat à Paris et pourrait donc quitter le club libre si sa situation contractuelle n’était pas revue par le PSG et son entourage. Directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo a révélé à Canal+ la semaine dernière qu’il ne voyait pas Mbappé quitter le club. Le10sport.com vous a dévoilé à la fin du mois d’août qu’une nouvelle offre de prolongation de contrat qui ferait de lui le deuxième joueur le mieux payé du PSG derrière Neymar pourrait lui être formulée.

Leonardo fait le nécessaire pour prolonger Mbappé, mais ses tentatives ne devraient rien donner