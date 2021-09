Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola, Klopp, Ancelotti… Mbappé a l’embarras du choix !

Publié le 24 septembre 2021 à 17h15 par Th.B.

Certes, le Real Madrid mènerait la danse dans l’esprit de Kylian Mbappé au niveau de la course à sa signature l’été prochain. Néanmoins, l’attaquant du PSG regarderait également en Angleterre où Manchester City serait prêt à casser sa tirelire pour s’attacher ses services.

Comme Leonardo l’a fait savoir à l’occasion d’un entretien accordé à Canal+ la semaine dernière, la volonté première du directeur sportif du PSG et de l’ensemble de la direction parisienne est toujours de conserver Kylian Mbappé en lui faisant signer une prolongation pour son contrat expirant en juin prochain. Et le10sport.com révélait le 27 août dernier qu’un contrat en or pourrait lui être proposé, faisant de lui le deuxième joueur le mieux rémunéré du PSG. Cependant, il se pourrait que les dés soient déjà jetés du côté de Kylian Mbappé.

Mbappé séduit par la Premier League ?