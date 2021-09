Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola a le feu vert pour mettre le feu au dossier Mbappé !

Publié le 24 septembre 2021 à 16h45 par Th.B. mis à jour le 24 septembre 2021 à 16h50

Bien que le Real Madrid semble être à ce jour la destination principale de Kylian Mbappé en cas de départ du PSG, l’international français pourrait voir Manchester City toquer à sa porte.

Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG à la fin de la saison si son entourage et les dirigeants du club de la capitale ne parvenaient pas à résoudre la question contractuelle du champion du monde. En effet, son contrat expirera en juin prochain et bien que le10sport.com vous ait révélé à la fin du mois d’août que le PSG songeait à lui offrir un salaire qui ferait de lui le deuxième joueur le mieux payé de l’effectif de Mauricio Pochettino derrière Neymar et devant Lionel Messi, rien ne semble pour le moment être à signaler au niveau d’une éventuelle prolongation. Le Real Madrid serait sur le coup et prêt à s’attacher les services de Mbappé sans verser la moindre indemnité de transfert au PSG. Cependant, Manchester City devrait tenter de chambouler les plans du Real Madrid.

Abou Dabi demande à Manchester City de recruter Mbappé !