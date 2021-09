Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle décision doit prendre Kylian Mbappé ?

Publié le 25 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Bien que le Real Madrid continue d’être sa destination préférentielle s’il devait quitter le PSG en tant qu’agent libre l’été prochain, Kylian Mbappé devrait voir les portes de Manchester City s’ouvrir à lui en Angleterre. Sur quelle équipe le choix du Français doit-il se porter ? C’est notre sondage du jour !

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 27 août dernier et sous la demande de l’Émir du Qatar, le PSG devrait formuler une juteuse proposition de contrat au clan Kylian Mbappé. Si l’attaquant du Paris Saint-Germain et ses proches venaient à accepter cette offre, Mbappé deviendrait le deuxième joueur le mieux rémunérer du PSG derrière Neymar et devant Lionel Messi. Cependant, d’après Duncan Castles, Kylian Mbappé aurait déjà fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas prolonger son contrat et partira donc libre de tout contrat à la fin de la saison. Pour aller au Real Madrid ? Bien que le club merengue soit son option prioritaire, The Transfer Window Podcast a apporté de nouveaux éléments vendredi soir qui devraient pimenter ce feuilleton…

Manchester City entre dans la danse, quel choix pour Mbappé ?