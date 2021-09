Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts en crise à cause de la vente du club ? La réponse de Puel !

Publié le 25 septembre 2021 à 20h00 par D.M.

Défait par l'OGC Nice ce samedi (0-3), l'ASSE traverse un début de saison mouvementé, marqué notamment par les rumeurs sur la vente du club. Des rumeurs qui pourraient affecter les joueurs selon Claude Puel.

L’ASSE est en crise. Le club stéphanois a été, une nouvelle fois, battu en championnat ce samedi par l’OGC Nice (0-3) et pointe à la dernière place au classement. Abattus après la rencontre, les hommes de Claude Puel se sont dirigés vers les supporters. Certains cadres comme Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz ont entamé un dialogue avec certains d’entre eux pour s’expliquer après le début de saison catastrophique, marqué aussi par les rumeurs sur la vente du club. Des rumeurs qui pourraient affecter les joueurs comme l’a laissé entendre Claude Puel.

« Les joueurs peuvent être impactés, mais c’est au staff de les aider »