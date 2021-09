Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme coup de bluff de Laporta avec Koeman !

Le président Joan Laporta semble déterminé à débarquer Ronald Koeman, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine en juin prochain.

Les départs de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann, ont poussé le FC Barcelone à changer de fusil d’épaule et donc de miser sur les jeunes joueurs issus du centre de formation. C’est ce qu’a fait Ronald Koeman... mais sans connaitre le succès. La large défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions (3-0) reste dans toutes les têtes, mais il ne faut surtout pas occulter les matchs nuls contre Grenade (1-1) et Cadix (0-0), ni d’ailleurs le fait que le Barça n’a marqué qu’un seul but lors des trois dernières rencontres. Ainsi, la presse catalane assure que Laporta souhaiterait écarter Koeman, afin de placer un nouvel entraineur qui puisse redresser la barre.

Laporta n’aurait aucun remplaçant à Koeman