Mercato - Barcelone : Laporta a tenté une opération incroyable avec Philippe Coutinho !

Publié le 25 septembre 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Désireux d'alléger sa masse salariale et de se séparer de Philippe Coutinho l'été dernier, le FC Barcelone aurait proposé les services du joueur à Liverpool. Une proposition repoussée immédiatement par Jürgen Klopp.

Le FC Barcelone a connu un dernier mercato mouvementé. Elu à la présidence en mars dernier, Joan Laporta a hérité d’une équipe à la dérive, et dans le gouffre au niveau financier. La dette est abyssale et les répercussions liées à la Covid-19 n’ont pas arrangé les affaires du club. La gestion calamiteuse de Josep Maria Bartomeu a été mise en avant par Joan Laporta pour expliquer les grandes difficultés du FC Barcelone. Le dirigeant de l’équipe a donc tenté, cet été, d’opérer des choix forts notamment en essayant de conserver Lionel Messi. Pour acter sa prolongation, Joan Laporta devait alléger la masse salariale de l’équipe et se séparer de plusieurs joueurs. Selon la presse espagnole, le club catalan aurait vu d’un bon œil d’un départ de Samuel Umtiti, mais aussi de Philippe Coutinho. Recruté en janvier 2018 contre un chèque de 135M€, ce dernier ne rentre plus dans les plans de Ronald Koeman. Prêté ces dernières saisons au Bayern Munich, l’international brésilien aurait bien pu retourner en Premier League, au sein du club qui l’a révélé.

Le Barça a proposé Coutinho à Liverpool

Selon les informations du média catalan El Nacional , Joan Laporta, avait tenté, par tous les moyens, de se séparer de Philippe Coutinho. Lors du dernier mercato estival, le président du FC Barcelone aurait proposé les services du Brésilien à de nombreux clubs et notamment à Liverpool, club au sein duquel il a évolué entre 2013 et 2019. Mais les Reds n’ont pas tardé à donner une réponse franche à Laporta. Entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp aurait apposé son véto et se serait opposé à un retour de Coutinho. Le technicien allemand n’aurait pas digéré l’épisode de son départ en janvier 2018. En effet, le milieu de terrain avait refusé de disputer la Ligue des champions pour préserver ses chances de rejoindre le FC Barcelone. Le joueur est donc resté en Catalogne cette saison, et Lionel Messi n'a eu d'autres choix que de quitter son équipe de toujours. La piste Liverpool s’est donc vite envolée pour Coutinho, qui garde néanmoins une belle côte en Angleterre.

Arsenal et Tottenham sur le coup