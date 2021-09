Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel pourrait tout changer pour la vente du club !

Publié le 25 septembre 2021 à 11h30 par A.M.

Alors que les discussions pour la vente de l'ASSE bat son plein en interne, la situation sportive des Verts pourrait bien tout remettre en cause.

Ces dernières semaines, la vente de l'ASSE s'accélère en coulisse, comme le souhaitait Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Plusieurs projets ont été retenus par KPMG, le cabinet d'audit mandaté par les Verts pour l'occasion, à savoir celui de l’homme d’affaires Olivier Markarian, du prince cambodgien Norodom Ravichak et du fonds d’investissement américain Terrapin Partners. Une situation qui ne préoccupe pas vraiment Claude Puel pour le moment. « Je ne me projette pas par rapport à la vente du club et je demande la même chose à mes joueurs. C’est un sujet que je laisse à l’extérieur du groupe car ce n’est pas notre actualité. Y penser, c’est arrêter de penser à notre situation sportive qui ne nous plaît pas du tout », confiait le manager de l'ASSE en conférence de presse. Un avis partagé par Wahbi Khazri, lui aussi de passage devant les médias : « La vente de l’ASSE ? (rires) nous le boulot c’est le terrain et aujourd’hui on le fait pas bien. On a assez de boulot à rattraper . »

La situation sportive de l'ASSE peut chambouler la vente