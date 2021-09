Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Enorme coup dur pour ce projet colossal à 100M€ ?

Publié le 25 septembre 2021 à 9h10 par La rédaction

Alors que 3 projets de rachat de l’ASSE sont connus, celui de Norodom Ravichak n’a pas au accès pour l’instant à la « data room ». Le prince cambodgien prend donc du retard sur les 2 autres candidatures.

L’AS Saint-Étienne vit des moments difficiles d’un point de vue sportif. Les hommes de Claude Puel pointent à la 19ème place du classement de Ligue 1 avec 3 nuls et 4 défaites en 7 matchs. Hors du terrain, c’est très agité également puisque les tractations pour la vente du club se poursuivent. Trois projets sont pour l’instant connus : celui de l’homme d’affaires Olivier Markarian, du prince cambodgien Norodom Ravichak et du fonds d’investissement américain Terrapin Partners. Mais pour l’heure, le deuxième cité semble un peu en retrait…

Norodom Ravichak peut avoir accès à la «data room» plus tard