Mercato - OM : Sampaoli réclame déjà du lourd à Longoria !

Bien que l'OM semble disposer d'un secteur défensif déjà bien fourni, Jorge Sampaoli semble trouver ça encore un peu juste puisqu'il souhaiterait voir débarquer un nouveau défenseur central cet hiver.

Le recrutement estival mené par Pablo Longoria semble porter ses fruits. En effet, l'OM réalise un excellent début de saison et les joueurs arrivés cet été se sont déjà parfaitement acclimatés. Et pourtant, avant le match à Angers mercredi, Jorge Sampaoli faisait passer un message assez clair à Pablo Longoria. « La rotation est nécessaire car il y a pas mal de matches, des blessures et j'ai un effectif un peu court », confiait le technicien argentin au micro de Prime Video . L'entraîneur de l'OM avait visiblement un poste bien en tête.

Sampaoli veut un défenseur central