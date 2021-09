Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce message fort sur l’arrivée de Gerson à l’OM !

Publié le 25 septembre 2021 à 4h45 par T.M.

Arrivé à l’OM cet été, Gerson prend encore ses marques sur la Canebière. Et alors que ses performances sont déjà convaincantes, l’avenir pourrait bien être encore plus radieux.

Lors du dernier mercato estival, Jorge Sampaoli avait établi une grande priorité pour le recrutement de l’OM : Gerson. Alors à Flamengo, le milieu de terrain était l’un des meilleurs joueurs au Brésil. L’entraîneur marseillais souhaitait donc en faire l’un des piliers de son système et Pablo Longoria s’est alors démené pour boucler l’opération. Désormais, Gerson est donc un joueur de l’OM où il pourrait prendre encore plus de l’ampleur au fil des mois.

« Je trouve que Gerson est de mieux en mieux »