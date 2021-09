Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme retour de flamme pour ce Champion du monde !

Publié le 25 septembre 2021 à 7h30 par A.C.

Suivi de près par l’Olympique de Marseille depuis cet été, Steven Nzonzi devrait quitter l’AS Roma.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a réalisé un grand travail en bouclant plus d’une dizaine de recrues pour l’Olympique de Marseille. Cela n’a toutefois pas totalement satisfait Jorge Sampaoli, qui aurait bien aimé en voir quelques-unes de plus arriver. Cela pourrait bien concerner Steven Nzonzi, qui a semblé très proche de l’OM lors des derniers jours du mercato. Le Champion du monde 2018 a également été très proche d’Al Rayyan, club de Laurent Blanc, avant que les négociations avec l’AS Roma ne tombent à l’eau.

Nzonzi finalement vers Al Rayyan