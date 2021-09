Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse tension confirmée dans ce dossier !

Publié le 25 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Rapatrié par l’OM en toute fin de mercato estival, au terme d’un très long feuilleton, Pol Lirola avoue d’ailleurs avoir été mis sous tension par les négociations interminables à son sujet durant l’été.

Au même titre que Leonardo Balerdi, l’OM a décidé de recruter définitivement un élément qui était déjà prêté au club la saison passée : Pol Lirola. Le latéral droit espagnol de 24 ans, qui s’est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable à son arrivée en janvier dernier, a fait l’objet de négociations interminables entre l’OM et la Fiorentina durant le mercato estival, qui n’arrivaient pas à trouver un accord sur le prix de son transfert définitif au Vélodrome. Et Lirola se souvient de la tension autour de son cas…

« Plus les jours passaient, plus j’étais nerveux… »