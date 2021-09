Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club d'Erling Haaland déjà trouvé ?

Publié le 24 septembre 2021 à 21h15 par La rédaction

Si tous les cadors européens auront en tête de faire venir Erling Haaland l’été prochain, à commencer par le PSG, Steve McManaman pense que l’attaquant du Borussia Dortmund prendra la direction du Real Madrid.

Il l’était déjà cet été mais nul doute qu’Erling Haaland sera une nouvelle fois l’une des attractions du prochain mercato estival. Sollicité par la plupart des grosses écuries européennes, le buteur norvégien devra faire un choix crucial pour son avenir. Parmi les clubs fortement intéressés, le PSG envisage de passer à l’action en cas de départ de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais le Real Madrid rôde…

« Je pense vraiment qu'il y a une chance qu'il se dirige vers le Real Madrid »