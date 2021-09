Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a surpris une autre recrue avec son transfert…

Publié le 25 septembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Initialement parti pour prolonger son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi a finalement rejoint le PSG durant le mercato estival. Un renfort qui a même surpris son nouveau coéquipier, Achraf Hakimi…

Le PSG a bouclé un coup de légende cet été avec le recrutement, gratuit de surcroît, de Lionel Messi. Ce dernier était au d’abord parti pour prolonger son contrat avec le FC Barcelone, mais en raison de ses graves soucis financiers, le club catalan n’a pas eu le feu vert pour boucler ce deal, et Messi a donc rejoint le PSG. Interrogé vendredi dans les colonnes de L’Equipe, Achraf Hakimi, lui aussi recruté cet été par le PSG, affiche d’ailleurs sa surprise sur l’issue de ce feuilleton Messi.

« Je ne m’y attendais pas »