Foot - Mercato

Mercato : La prédiction de Solskjaer sur l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 septembre 2021 à 16h10 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus pour faire son retour à Manchester United. Alors que CR7 a fêté ses 36 ans, Ole Gunnar Solskjaer a fait passer un message fort sur son avenir.

Alors que son aventure à la Juventus ne lui convenait pas, Cristiano Ronaldo a décidé de plier bagages. Sachant que son nom était lié au PSG et à Manchester City, CR7 a finalement décidé de faire son retour du côté de Manchester United. Heureux de pouvoir compter sur Cristiano Ronaldo chez les Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer s'est prononcé sur son avenir.

«Il va continuer jusqu'à ce que ses jambes disent : "c'est fini"»