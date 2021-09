Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste offensive revient sur l’échec de son transfert !

Publié le 25 septembre 2021 à 15h10 par La rédaction

Alors que l’OM était à la recherche d’un numéro 9 cet été, Pablo Longoria avait coché le profil de Hwang Ui-Jo. Mais le Sud-Coréen est finalement resté à Bordeaux, ce qui ne semble pas être mal vécu par le joueur lui-même.

Lors de l’intersaison, l’OM s’est montré particulièrement actif dans le sens des arrivées puisque pas moins de 12 recrues ont posé leurs valises sur la Canebière. Mais Pablo Longoria n’a pas complètement satisfait son entraineur Jorge Sampaoli puisque l’entraineur argentin réclamait absolument un nouvel avant-centre en l’absence d’Arkadiusz Milik. Le président marseillais avait ciblé plusieurs profils comme Andy Delort, Alexander Sørloth ou Hwang Ui-Jo. En ce qui concerne le Sud-coréen, Pablo Longoria s’était heurté aux fortes demandes des Girondins de Bordeaux et n’avait pas pu conclure le dossier.

«Je n’ai aucun regret pour le mercato, un transfert ce n'est pas prioritaire»