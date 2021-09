Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : A peine arrivé à Marseille, Gerson se prononce déjà sur son avenir !

Publié le 25 septembre 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Recrue phare du mercato estival de l'OM, Gerson connaît un début de saison mitigé avec le club phocéen, notamment compte tenu de l'investissement consenti. Cependant, cela n'empêche pas l'international brésilien de nourrir de belles ambitions pour son avenir.

Cet été, l'Olympique de Marseille a lancé son mercato de façon impressionnante en allant recruter Gerson qui brillait à Flamengo. Jorge Sampaoli, qui connaît parfaitement le championnat brésilien pour avoir entraîné Santos et l'Atlético Mineiro, a rapidement fait du joueur formé à Fluminense sa grande priorité. Et pour satisfaire leur entraîneur, Frank McCourt et Pablo Longoria n'ont pas lésiné sur les moyens puisque, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le montant total du transfert pourrait avoisiner les 30M€, un record pour l'OM. Une opération qui a pu surprendre puisque le premier passage de Gerson en Europe a tourné au fiasco. Recruté par l'AS Roma en 2016 pour environ 18M€, alors qu'il n'avait que 19 ans, le Brésilien n'a jamais réussi à s'imposer et son prêt à la Fiorentina lors de la saison 2018/2019 n'a rien changé. Résultat, en 2019, Flamengo décide de sauter sur l'occasion pour rapatrier Gerson au Brésil où il va se relancer au point de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du Championnat. A 24 ans et avec plus d'expérience, le natif de Belford Roxo a donc décidé de retenter sa chance en Europe, cette fois-ci à l'OM.

Gerson voit les choses en grand avec l'OM... et après !