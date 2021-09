Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La vente du club relancée par deux gros projets !

Publié le 25 septembre 2021 à 13h00 par A.M. mis à jour le 25 septembre 2021 à 13h01

Espérée pour la fin de l'année la vente de l'ASSE poursuit son processus et deux projets semblent désormais se détacher, mais pas celui du Prince du Cambodge.

Après avoir annoncé leur intention de vendre l'AS Saint-Etienne, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont récemment affiché leur volonté de boucler le processus avant la fin de l'année. D'ailleurs, tout s'est accéléré ces derniers jours puisque KPMG, le cabinet d'audit et de conseil mandaté par l'ASSE a ouvert la fameuse data room à différents projets de rachat. Une étape cruciale dans ce processus de vente puisqu'elle permet aux candidats à la reprise d'avoir accès à tous les documents du club et ainsi de pouvoir en évaluer la santé financière.

Deux projets entrent dans la data room... mais pas Norodom Ravichak

Et selon les informations de L'Equipe, deux projets ont été validés et en sont donc à l'étape de l'accès à la data room. Il s'agit de celui de l'investisseur local Olivier Markarian ainsi que du fonds d'investissement américain Terrapin Partners. Il s'agit d'ailleurs d'une surprise pour le fonds géré par Nathan David Leight qui n'était pas annoncé parmi les favoris ces derniers jours. Et pourtant, il a bien eu accès aux données de la data room. Au contraire de Norodom Ravichak. Le Prince du Cambodge serait toujours en salle d'attente puisque KPMG attendrait de recevoir des garanties plus solides avant de valider ce projet qui paraissait pourtant le plus avancé et surtout le plus ambitieux.