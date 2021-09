Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson évoque déjà un futur transfert !

Publié le 25 septembre 2021 à 12h10 par A.M.

Recruté pour quasiment 30M€ au total, Gerson semble déjà parfaitement à l'aise à l'OM. Cependant, l'international brésilien a de grandes ambitions pour son avenir.

Après un premier échec en Europe avec un passage en Serie A très compliqué, Gerson a finalement décidé de retenter sa chance sur le Vieux Continent cet été. Du haut de ses 24 ans, le milieu de terrain brésilien en plus mature que lors de sa première aventure européenne et c'est la raison pour laquelle l'OM n'a pas hésité à investir un montant important sur l'ancien joueur de Flamengo. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club phocéen déboursera au total 30M€ pour Gerson. Néo-international brésilien, le Marseillais nourrit d'ailleurs de belles ambitions en club et a été interrogé sur la possibilité d'utiliser l'OM comme un tremplin pour rejoindre un plus grand club dans le futur.

Gerson a des ambitions pour son avenir