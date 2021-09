Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli veut toujours un attaquant !

Publié le 25 septembre 2021 à 10h10 par A.M.

Toujours bien décidé à recruter un attaquant, Jorge Sampaoli pourrait demander à Pablo Longoria de relancer certaines pistes estivales.

Durant l'été, l'Olympique de Marseille n'a pas chômé sur le marché de transferts. Avec 11 recrues, Pablo Longoria a été hyper actif et a permis à Jorge Sampaoli de disposer d'un effectif composé de joueurs qu'il avait réclamé. Cependant, ce n'est pas encore suffisant puisque ces derniers jours, l'entraîneur de l'OM affichait ses doutes concernant la profondeur de son effectif. « La rotation est nécessaire car il y a pas mal de matches, des blessures et j'ai un effectif un peu court », confiait le Pelado au micro de Prime Video avant le nul à Angers (0-0). Et le secteur offensif et notamment visé.

Des pistes estivales bientôt relancées ?