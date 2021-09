Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse révélation sur le retour de Xavi !

Publié le 25 septembre 2021 à 10h00 par La rédaction

Alors que l’avenir de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone est indécis, Joan Laporta pense à Xavi pour le remplacer. Et ce dernier ne devrait pas avoir de mal à quitter son club d’Al Sadd.

En raison des résultats décevants en Liga et de la déroute en Ligue des Champions face au Bayern Munich, Ronald Koeman est plus que jamais sur la sellette. L’entraineur néerlandais n’a plus forcément le soutien de son président Joan Laporta qui a songé à la prolonger il y a quelques semaines. Et il n’aurait plus d’autorité au sein du vestiaire du FC Barcelone. Pour éventuellement le remplacer, l’état-major catalan pense à Xavi.

Xavi pourrait être libéré de son engagement avec Al Sadd